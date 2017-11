Deel dit artikel:











Autobrand Tiel is aangestoken Foto: AS Media

TIEL - De auto die zondagavond in Tiel is verwoest door brand, is aangestoken. Dat meldt de politie.

De brandweer heeft de wagen die aan de Inundatiedijk Zuid stond niet meer kunnen redden. Volgens de politie is er sprake van brandstichting en loopt er een onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de brand. De politie roept getuigen op zich te melden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl