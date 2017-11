Grote zoekactie naar vermist hondje Binky

PUTTEN - Het blinde hondje Binky dat sinds zondagavond wordt vermist in de bossen bij Putten, is nog niet gevonden. Dat meldt Dierenambulance Nijkerk. Vanochtend is de zoekactie hervat.

Het 14 jaar oud hondje is een kruising tussen een Jack Russell en een Yorkshire Terriër. Vannacht is tot 3.00 uur naar het beest gezocht. Bij de zoekactie zijn twee auto's en een warmtecamera ingezet. Hoewel er geblaf is gehoord, is Binky nog steeds niet terecht.

Om 11.30 uur begon een nieuwe zoekactie. Ook passanten helpen mee, meldt de dierenambulance.

Wilde zwijnen

Ondertussen maken de eigenaar en de dierenambulance zich grote zorgen. 'Het stikt hier van de wilde zwijnen. Als de hond in aanraking komt met de varkens, dan betekent dat zijn dood. Dat is in tien seconden gebeurd.'

