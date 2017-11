Handsome Poets op Reurpop in Ruurlo

ULFT - Het Ruurlose festival Reurpop heeft de eerste headliner voor de editie van 2018 bekendgemaakt. Op de vrijdagavond zal de indiepopband Handsome Poets het hoofdpodium beklimmen.

'Er zijn geruchten dat de Handsome Poets volgend jaar met een nieuw album komen', meldt het festival. 'Maar daar wil Reurpop zijn vingers nu nog niet aan branden. We zouden onze vingers er natuurlijk wel bij aflikken.' Het festival wordt in 2018 op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni gehouden.



De band Handsome Poets is de eerste act die bekend is gemaakt voor Reurpop. 'Ze zijn daarmee de allereerste headliner in een reeks van vele aankondigingen die nog volgen.'

