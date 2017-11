Lubach neemt Lelystad Airport op de hak: 'Vroeger was Ede van de kaart geveegd'

EDE - Vliegveld Lelystad Airport gaat flink uitbreiden. Protest komt uit alle omliggende provincies, ook uit Gelderland. De vliegroutes liggen namelijk een stuk lager dan die van Schiphol, waardoor overlast wordt verwacht. Arjen Lubach nam zondagavond in zijn programma Zondag met Lubach uitgebreid de tijd om de commotie te bespreken.

De uitbreiding van Lelystad Airport moet in 2019 beginnen, dan gaan er 10.000 vluchten per jaar vertrekken. Het vliegveld mag tot 2023 doorgroeien tot 45.000 vluchten per jaar. over de ophef die hierover is ontstaan zegt Lubach: 'Gelderland is niet snel kwaad, maar als die kwaad is, moet je oppassen.'

Edese wethouder

Vliegtuigen van en naar Lelystad mogen het vliegverkeer naar Schiphol niet hinderen. In de praktijk betekent dit dat de vliegtuigen naar Lelystad onder die van Schiphol doorvliegen. Onder andere de gemeente Ede wil dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld zodat de vliegtuigen sneller naar grote hoogte kunnen.

In het satirische item is dan ook een prominente rol weggelegd voor de Edese wethouder Leon Meijer. Lubach laat hem uitleggen hoe het Rijk wil dat de vliegtuigen tussen Ede en Bennekom door gaan vliegen.

Bekijk het item van Zondag op Lubach:

'Als je dat wil doen, moet je zo vliegen', zegt Meijer die ondertussen een schuin vliegend vliegtuig nadoet. Hij legt uit dat wat het Rijk wil niet kan, omdat de dorpen aan elkaar liggen. 'This is your captain speaking, is het goed als ik Ede binnenkom?', voegt Lubach daaraan toe.

Van de kaart geveegd

Ook komt een oud-directeur van Schiphol aan het woord. Die legt uit dat toen er eind jaren vijftig een nieuwe start- en landingsbaan moest worden aangelegd, er een heel dorp van de kaart werd geveegd. 'Daar komen Ede en Bennekom goed vanaf', zegt Lubach.

Zie ook: Dossier Lelystad Airport