Miranda Boonstra ziet af én geniet in New York: 'De laatste 12 kilometer was het joggen'

NEW YORK - Ze liep nog nooit de marathon van New York, maar deze zondag was het zover voor Miranda Boonstra. Het was wel afzien voor de 45-jarige Nijmeegse, die iets meer dan vijf maanden geleden na twee jaar blessureleed werd geopereerd aan de rechterachillespees. 'De laatste 12 kilometer was het joggen.'

'O, ik had zo'n pijn aan mijn bovenbenen', vertelt de tweevoudig Nederlands kampioene op de marathon tegen Omroep Gelderland. 'Ik dacht: ik trek het niet meer. Ik heb ook veel te weinig kilometers gelopen. Maar 60 per week. Het was eigenlijk gekkenwerk. Maar ik was uitgenodigd en ik was nog steeds welkom. Het publiek heeft me erdoorheen gesleept.'

Aanvankelijk kon Boonstra de kopgroep bijhouden. 'Ze startten niet zo snel. Ik kon een stuk mee rennen, maar ik moest ze toch al snel laten gaan. Ik heb bijna alles alleen gelopen. Maar het publiek was echt geweldig. Bijna overal stond wel iemand.'

Weer een marathoner

Met nog zo'n 5 mijl te gaan, werd ze ingehaald door de eerste mannen. 'Met Michel Butter, die liep toen achtste.' De Castricummer overtrof zijn eigen verwachtingen en zou uiteindelijk zesde worden, in 2.12,39.

Boonstra liep een tijd van 2.55,36. Ze moet er een beetje om lachen. 'Niet echt dat je denkt: jee! Maar er weer zijn, daar ging het om. In het voorjaar geopereerd en nu alweer een marathon lopen. Voor het eerst in 2,5 jaar. Het is bizar dat ik er weer sta. Ik ben weer een marathoner.'

Op, af, op, af, op, af

Ze liet New York altijd aan zich voorbijgaan, omdat het lopen van limieten voor Boonstra al die jaren voorop stond. Het parcours in de Big Apple is traag. 'Het is echt op, af, op, af, op, af. Vandaag stond er ook nog eens tegenwind.'

Het persoonlijk record van Boonstra staat op 2.27,32. Ze liep die tijd in 2012 in Rotterdam. Een tijd die voor haar onbereikbaar zal blijven. 'Ik weet dat ik nooit meer onder de 2.30 zal lopen. Maar 2.35? Waarom niet!'

En nu? 'Eerst even douchen. Dan wat eten. En daarna zien of ik nog een beetje in beweging kan komen', lacht ze.