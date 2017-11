FC Lienden eenvoudig langs VVSB

LIENDEN - FC Lienden is naar de derde plaats gestegen in de Tweede Divisie. De ploeg van trainer Hans Kraay won eenvoudig van VVSB: 4-0.

Na een halfuur spelen stond er al 3-0 op het scorebord. De doelpunten waren van Jawad Bellahsan (2x) en Danny van den Meiracker, die zijn tiende van het seizoen scoorde. In de tweede helft maakte Nick Hak er nog 4-0 van.

Over twee weken staat in Tiel de Betuwse derby tegen TEC op het programma. Komend weekeinde is er geen voetbal.

Zie ook:

Achilles verslaat De Treffers in spectaculaire derby