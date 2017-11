Deel dit artikel:











Luchtkwaliteit in Arnhem te slecht: Milieudefensie zoekt luchtwachters Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Milieudefensie is op zoek naar luchtwachters in Arnhem. Het afgelopen najaar oordeelde de rechter dat de overheid zo snel mogelijk moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de wettelijke Europese norm voldoet. Luchtwachters zijn inwoners die controleren of gemeenten en het Rijk het vonnis van de rechter over gezonde lucht goed uitvoeren.

Die wettelijke norm wordt op in ieder geval zeven plaatsen in ons land overschreden, waaronder Arnhem. De knelpunten in Arnhem liggen aan de Velperbuitensingel en de Eusebiusbuitensingel. De lucht is het ongezondst bij drukke wegen in zeven steden waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en bij intensieve veehouderijen. Luchtwachters mogen zelf hun taken invullen. Zo kunnen ze overleggen met wethouders om de vinger aan de pols te houden en kunnen ze de lokale maatregelen controleren. Ook kunnen ze inwoners van hun stad enthousiast maken om zich in te zetten voor een betere luchtkwaliteit. In januari volgend jaar komt er een instructiedag voor de Luchtwachters. In februari gaan ze daadwerkelijk aan de slag. Oplossingen voor Arnhem duidelijk De oorzaak van de belabberde luchtkwaliteit is al jarenlang duidelijk, en de oplossingen zijn dat ook. Er liggen voldoende maatregelen op de plank om Nederland gezonder te maken. Stimuleren dat mensen meer gebruik maken van openbaar vervoer, de fiets en elektrische deelauto's, bijvoorbeeld. Maar ook het invoeren van lagere maximumsnelheden, milieuzones instellen en zorgen voor autoluwe steden. Campagneleider Anne Knol van Milieudefensie zegt dat Arnhem goed is begonnen met het voorstel voor uitbreiding van de milieuzone. Maar ze vindt dat er meer nodig is voor gezonde lucht en duurzame mobiliteit. Het terugdringen van onnodig autoverkeer zou een duidelijk doel moeten worden van de gemeente, benadrukt Knol. Arnhem maakte vorige maand bekend dat het oude diesels uit het centrum gaat weren. In de loop van volgend jaar zijn dieselauto's van voor 2004 niet meer welkom. Zie ook: Oude dieselauto's niet meer welkom in Arnhemse binnenstad (met kaartje) Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl