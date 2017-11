Annemiek van Vleuten pakt zilver op de baan

PRUSZKÓW - Annemiek van Vleuten uit Wageningen maakt flinke stappen in haar avontuur op de individuele achtervolging. De wereldkampioene tijdrijden op de weg pakte zondag bij de wereldbekerwedstrijd baanwielrennen in het Poolse Pruszkow het zilver.

De Poolse Justyna Kaczkowska was in de finale te sterk: 2.21,401 tegen 2.23,418. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Balsamo.

Van Vleuten reed vorige maand op de EK in Berlijn haar eerste achtervolging op de baan. Daar eindigde ze als vierde.

Er valt nog veel te verbeteren, zegt Van Vleuten op Twitter. Maar eerst: vakantie.

Geen medaille voor Braspennincx

Shanne Braspennincx uit Arnhem slaagde er niet in een medaille te bemachtigen op het sprintonderdeel keirin. Ze eindigde in de finale als vierde.

Zie ook:

Debutant Van Vleuten grijpt net naast medaille op EK Baanwielrennen