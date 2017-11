Mason Mount vindt complimenten mooi

ARNHEM - Mason Mount was ook als invaller één van de beteren bij Vitesse tegen PEC Zwolle. De middenvelder was tegen Zulte Waregem in de Europa League het lichtpuntje bij de Arnhemmers.

"Ik heb wat dingen gelezen over die wedstrijd. Maar we verloren, dus dan telt het niet echt. Al is het persoonlijk wel mooi voor mij. Vandaag wilde ik als invaller beslissend zijn met een doelpunt of een assist. Ik was daar dichtbij met een goede voorzet vlak voor tijd, maar het viel vandaag allemaal net niet goed."

Mount begon niet in de basis. "Dit is een beslissing van de trainer. Ik moet hard werken en me bewijzen. Het was een teleurstellende wedstrijd, zeker omdat wat topclubs punten hebben verspeeld. PEC maakte het ons moeilijk, omdat ze goed verdedigden. We hebben nu even rust vanwege de interlandpauze."

Maar dat is dus geen pauze voor de Engelsman. "Nee, ik ga op pad met Engeland onder 19. We hebben kwalificatiewedstrijden voor het EK. Dat zijn belangrijke wedstrijden. De Engelse teams onder 17, 18, 19 en 20 domineren nu, dat moeten we zo zien te houden."