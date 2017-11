Deel dit artikel:











Tennisster Richèl Hogenkamp verliest finale in Nantes Foto: Omroep Gelderland

NANTES - Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd het ITF-tennistoernooi van Nantes op haar naam te schrijven. De Doetinchemse ging zondag in de finale in twee sets onderuit tegen de als eerste geplaatste Kaia Kanepi. De Estse won met 6-3 6-4.

Hogenkamp, die als nummer drie was ingeschaald, komt komende week weer uit op het hoogste niveau. Bij het WTA-toernooi van Limoges speelt de Doetinchemse in de eerste ronde tegen Sabine Lisicki. De Duitse kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Hogenkamp hoopt na het toernooi in Limoges bij de beste 104 speelsters van de wereld te staan. Als dat zo is, heeft ze een plaats in het hoofdtoernooi van de Australian Open in januari. Hogenkamp is nu nog de nummer 108 van de wereld.