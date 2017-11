Vrouw klemgereden op de snelweg

APELDOORN - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie op de A50 een nog onbekende vrouw aangehouden. Ze wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het negeren van stoptekens.

Surveillerende politieagenten reden achter een auto die ze wilden controleren vanwege het rijgedrag van de bestuurster. Het vermoeden was dat de vrouw onder invloed was. Op de Zutphensestraat in Apeldoorn gaven ze de vrouw een stopteken, maar zij gaf hier geen gehoor aan. Ook toen agenten voor haar gingen rijden, haar een volgteken gaven en de optische en geluidsignalen van de auto aanzetten, reageerde de vrouw niet, maar reed ze de snelweg (A50) op richting Loenen.

Klem op de snelweg

De agenten kregen ondertussen hulp van een andere politie­auto. Uiteindelijk werd ze door beide politieauto’s klem gereden en tot stoppen gebracht. Ze is aangehouden en overge­bracht naar het politiebureau. De vrouw weigerde mee te werken aan een ademanalyse. Ook is het nog niet duidelijk wie de vrouw is. De politie stelt een onderzoek in naar haar identiteit.