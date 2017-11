Malafide pannenverkopers actief

LOBITH - Malafide pannenverkopers slaan weer toe in de provincie. De politie krijgt meldingen van oplichting uit Didam, Rijnwaarden, Elst en in oktober al in Geldermalsen. Argeloze inwoners worden opgezadeld met zogenaamde luxe pannensets, die uiteindelijk niets waard blijken te zijn.

De verkopers komen aan de deur vaak met een gelikt verkooppraatje. Ze komen zogenaamd van een beurs of hebben nog een restpartij pannen bij zich. Vaak begint het gesprek over iets totaal anders, ze vragen de weg of praten over het weer. Vervolgens verplaatst het gesprek zich dan naar de pannen. Vooral ouderen zijn de dupe van deze dubieuze praktijk. De pannensets worden verkocht als luxueuze en hoogwaardige sets. Later blijkt dat deze waardeloos zijn.

Duizenden euro's schade

Afgelopen week zijn er verschillende meldingen geweest van oplichting in Rijnwaarden, Didam en Elst. Eerder deze maand kwamen er ook al meldingen uit Geldermalsen. Wijkagent Django van Ekeren vertelde toen aan het Nieuwsblad Geldermalsen dat het daar ging om een meneer in een net pak die in een BMW reed. Uiteindelijk lichtte hij daar een man op voor 1100 euro.

Dubbel opgelicht

De politie van Rijnwaarden waarschuwt nu dat mensen dubbel opgelicht worden. Naast de pannen krijgen ze ook te maken met een slinkse pintruc. Als mensen hebben gezegd dat ze een set wilden kopen, krijgen ze een mobiel pinautomaat onder hun neus. Hier wordt dan een bepaald bedrag ingetoetst dat betaald moet worden. Als mensen later op hun rekening kijken, blijkt dat er een ander, vaak groter bedrag is afgeschreven.

