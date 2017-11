'Normaal' verzameld in een nieuwe box

HUMMELO - De band Normaal mag dan intussen zijn gestopt, dat neemt niet weg dat er nog altijd 'nieuw' werk van Bennie Jolink en zijn mannen verschijnt. Waaronder een vuistdik verzamelwerk onder de titel 'De bokse vol'.De nieuwe albums zien op 11 en 12 november het levenslicht tijdens de Mega platen en cd beurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Stuwende motor achter deze nieuwe uitgaven is Hans van Vuuren. Het is zijn grote passie om klassiekers uit de nederpop op te poetsen: 'Dat wil zeggen: ik gebruik de hedendaagse techniek om de aloude opnamen beter dan ooit te laten klinken.'

Eerbetoon aan beginjaren

Van Vuuren wil met de nieuwe opnamen vooral een ultiem eerbetoon brengen aan het Normaal in de beginjaren: 'Het meest turbulente en meest rebelse tijdperk van Normaal. Met de techniek van vandaag de dag kun je juist die allereerste opnamen een enorme boost geven. En die techniek is er niet voor niets. Het zou zonde zijn als je daar geen gebruik van maakt', aldus Van Vuuren, die voor zijn levenswerk ooit de platenmaatschappij Pseudonym Records in het leven riep.

Duits en Engels

Tijdens de beurs in Utrecht wordt 'Oerend Hard - De Bokse Vol, 74-84' gepresenteerd. 'Een luxe Normaalbox met bijna anderhalve kilo aan muziek en informatie. Deze box bevat elf cd's uit die roemruchte beginperiode van Normaal. Waarvan drie bonus-cd's en 58 rariteiten zoals Engels- en Duitstalige tracks, nooit eerder uitgebrachte nummers en afwijkende versies van een aantal Normaalklassiekers. Ook zit er een 7 inch single in en het boek 'Oerend Hard - Alles wurdt plat espeuld!'. Dit is echt de bijbel die elke Normaal-anhanger op zijn nachtkasje wil hebben.'

Megaklus

Van Vuuren heeft ruim een jaar keihard gewerkt aan deze monsterproductie: 'Nog niet eerder heeft een Nederlandse band een dergelijk muzikaal document gekregen. Maar ik vind dat Normaal het heeft verdiend. Het is immers meer dan een band. In die veertig jaar hebben ze het platteland op de kaart gezet, maar vooral ook zijn ze voor eens en altijd de uitvinders van de dialectrock.'