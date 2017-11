Hee Schatje hit van de avond op Nimweegs Artiesten Festival in De Goffert

Artiesten als Mary Jager, Gordon de Kiefte en Marcello traden op en kregen de dansvloer in beweging. Dat lukte ook de broers Jean en Joey Knipping, die met hun nieuwe hit Hee Schatje momenteel enorm scoren.

De Nijmeegse broers vonden het geweldig om in De Goffert te staan. Jean had dat eigenlijk nooit meer verwacht. "Ik wou eigenlijk nooit meer in De Goffert staan, maar het gaat nu weer goed met onze club. Deze wintereditie is een groot succes, hier gaan we gewoon mee door."

Joey Knipping genoot ook van het feest. "Ik sta hier ook iedere zondagochtend met NEC 3, maar we hebben nu een baaldag aangevraagd. Want alle jongens zitten hier te drinken. En Hee Schatje is ineens BAM, dat hadden we nooit verwacht."