De Treffers wint Groesbeekse derby alleen buiten het veld

GROESBEEK - Het was een sfeervolle derby in Groesbeek tussen Achilles'29 en De Treffers. De rood-zwarte gasten wonnen buiten het veld, maar gingen op het veld met 2-1 onderuit.

Het complex van Achilles'29 hing vol met rode slingers en voor en tijdens de wedstrijd zorgden de fans van De Treffers met vuurwerk voor een fraaie ambiance. Ook waren er veel grappen over de financiële problemen van Achilles en de Braziliaanse lening. Er vloog zelfs een vliegtuig over met een spandoek "Let op! Geld lenen kost geld".

Trainer Anton Janssen van De Treffers genoot wel van de sfeer. "Dat is hartstikke mooi. Het ondersteunt de ploeg en het geeft de betrokkenheid weer. We hadden de supporters graag de drie punten gegund. Je leeft er een hele week naartoe en we doen er alles aan. Een gelijkspel was minimaal verdiend geweest. Achilles heeft zich uiterst slagvaardig getoond. En ze waren wat gemener en slimmer."