Brand bij fietsenzaak Ede; woningen ontruimd

Er raakte niemand gewond. De brand begon volgens de brandweer waarschijnlijk achter in de fietsenzaak, die vol rook kwam te staan. De zaak heeft veel rook- en roetschade opgelopen.

Opgevangen in café

De bewoners werden opgevangen in een café. De meesten konden snel weer terug. Degenen die direct boven de zaak wonen, moesten wat langer wachten.

Twee brandweerploegen bestreden de brand. Er werd een derde wagen opgeroepen omdat niet meteen duidelijk was of er nog mensen in de woningen waren. De oorzaak van de brand is niet bekend.