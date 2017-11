Vakbonden: 'Chickfriend, vertel hoeveel fipronil is gebruikt'

Voorzitter Eric Hubers van de LTO-vakgroep Pluimveehouderij: 'Vertel hoeveel fipronil is gebruikt, dan kunnen we het probleem effectiever aanpakken.'

Getroffen pluimveehouders zijn soms nog steeds bezig met het schrobben van de stallen om het verboden middel fipronil te verwijderen. Volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zijn nog 218 stallen volledig geblokkeerd en 374 gedeeltelijk vrijgegeven. De overheidsdienst waarschuwde eind juli voor eieren met de schadelijke stof fipronil. Consumptie zou een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Toxicologen laten weten dat de risico's meevallen.

Nog steeds worden bij getroffen pluimveehouders met fipronil vervuilde kippen, eieren en mest vernietigd. Experts in de pluimveesector bevestigen dat het aanpakken van het probleem met het schadelijke middel langer duurt dan vooraf verwacht.

‘Informatie geven is het beste wat Chickfriend nu kan doen’

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders steunt de oproep van LTO: 'We willen graag de verhoudingen weten, hoeveel fipronil in de stallen terecht is gekomen. Het zou het beste zijn wat ze kunnen doen, informatie geven.' Ze voegt toe: 'Boenen bij de boeren kan ook nog steeds, maar ik weet niet of de boeren daar op zitten te wachten.' Daarmee verwijst ze naar een lopende actie waarbij vrijwilligers worden opgeroepen de getroffen pluimveehouders, met fipronil in de stallen, te helpen met het schoonmaken van de stallen.

Het verboden middel kwam in de stallen terecht na een bloedluisbehandeling die werd uitgevoerd door het Barneveldse bedrijf Chickfriend. De eigenaren Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert en Martin van de B. (31) uit Barneveld werden ruim een maand geleden vrijgelaten in afwachting van een mogelijk strafproces. De twee worden verdacht van het gebruiken van het fipronil, waarmee zij de volksgezondheid in gevaar zouden hebben gebracht. Het middel is verboden, maar Chickfriend kocht bewust een middel waarvan het bedrijf volgens justitie wist dat het fipronil bevatte. Het Barneveldse bedrijf spoot met dit middel in stallen van pluimveebedrijven.

Op de Barneveldse markt leeft men mee

Op de markt merken we dat er nauwelijks gesproken wordt over de fipronil-kwestie. Bijna iedereen eet gewoon eieren. Een mevrouw noemt de aandacht voor de vervuiling sterk overdreven. Een koopman vertelt Omroep Gelderland dat hij evenveel eieren verkoopt als voorheen. Toch treffen we een ouder stel dat de afgelopen maanden de eieren links liet liggen: 'Ik vind het griezelig, fipronil in mijn lijf.' Ze durfden het pas afgelopen week weer en kochten sinds tijden weer twaalf eieren. De NVWA laat al maanden lang weten dat alle eieren die nu aanwezig zijn op de markt of in de supermarkt goedgekeurd zijn en gecontroleerd. 'Erg hè, maar ik denk: ik wacht toch even tot de hoos voorbij is', aldus de mevrouw op de markt.

Pluimveehouders stemden zelf toe met een behandeling tegen bloedluis dat werd uitgevoerd door Chickfriend, maar verschillende boeren verklaren achteraf dat er verwarring ontstond omdat het bedrijf bestond uit twee onderdelen. Zo was er een onderdeel 'Chickfriend' en 'Chickclean'. Het ene bedrijf was IKB-gecertificeerd en het andere niet. 'Ze rijden met een certificaat op de bus rond. Dan mag je ervan uitgaan dat het goed zit', zo vertelden na de ontdekking van het schandaal diverse boeren.

Advocaat spullen nog in beslag genomen

We hebben de eigenaren van Chickfriend om een reactie gevraagd via de advocaten. Advocaat Van Voorthuizen, die werkt voor Martin van de B., geeft aan dat zijn cliënt nog steeds geen toegang heeft tot de bedrijfsgegevens in verband met het nog lopende onderzoek van justitie. Zo zijn gegevensdragers nog steeds in beslag genomen. Dat zijn bijvoorbeeld mobiele telefoons of laptops. Ook zegt de advocaat dat zij ook nog een te onvolledig dossier hebben om überhaupt te kunnen reageren. Daarnaast voegt de advocaat toe dat volgens hem de vraag om openheid van zaken nog niet is voorgelegd aan zijn cliënt, door LTO of de NVP.

LTO laat weten de vraag ook officieel voor te leggen aan de eigenaren van Chickfriend.