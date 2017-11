School Arnhem na week weer open: vloeren zijn veilig

ARNHEM - De circa 500 vmbo- en mbo-leerlingen van Leerpark Presikhaaf in Arnhem kunnen maandag weer naar school. De vloeren zijn veilig, blijkt uit onderzoek door het externe adviesbureau Hageman.

Het gebouw aan de IJssellaan ging vorige week vrijdag op slot omdat er twijfels waren over de vloeren. De school heeft namelijk dezelfde vloeren als de parkeergarage in Eindhoven die eerder dit jaar instortte.

Zaterdag werd met grote bakken water getest, 18.000 liter in totaal, of de vloeren sterk genoeg zijn. Dat bleek het geval te zijn.

Directeur Geke Kersten van Leerpark Presikhaaf: 'Dit is het nieuws waarop we de hele week hebben gehoopt. Het belangrijkste is dat we weer onderwijs kunnen verzorgen voor onze leerlingen, studenten en medewerkers in ons eigen gebouw. Fijn dat we weer aan de slag kunnen!'

Gymzaal nog wel dicht

Bij nadere bestudering van de bouwtekeningen heeft het onderzoeksbureau nog wel een punt ontdekt dat de school wil verbeteren. Dit betekent dat een van de drie gymzalen pas over enkele weken weer in gebruik kan worden genomen.

Zie ook:

Vloer mogelijk onveilig; schoolgebouw dicht