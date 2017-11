Mountainbikepark in Zaltbommel nog in de steigers

Hoewel het jammer is laat de voorzitter van de mountainbikevereniging Bommelerwaard, Rob de Vogel, zich niet uit het veld slaan. 'We gaan gewoon door met het parcours afmaken en we gokken erop om 16 december open te gaan.' Het park van net iets langer dan 1 kilometer wordt compleet aangelegd door vrijwilligers. 'Zonder vrijwilligers hebben we ook geen baan', aldus De Vogel.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Al in 2015 werd ingestemd met het plan om een mountainbikeparcours aan te leggen. Naast het parcours komt ook nog een park te liggen met zonnepanelen. Mountainbikeliefhebbers uit de Bommelerwaard fietsen al jaren op vaste routes in bijvoorbeeld De Loonse en Drunense Duinen of Berlicum, of op freewheelen in de uiterwaarden langs de Waal. Na de opening kunnen ze ook terecht in het buitengebied van Zaltbommel.

Op zoek naar vrijwilligers

De Vogel hoopt de datum van 16 december te halen. 'Als er nog meer vrijwilligers een tijd of desnoods een dag mee kunnen helpen, dan zijn we daar al heel erg meegeholpen. Hoe meer vrijwilligers hoe beter.'