Vitesse moet zich tegen PEC oprichten na Europese dreun tegen Zulte

ARNHEM - Het ambitieuze Vitesse moet thuis weer eens winnen. Alleen tegen promovendus NAC zegevierde de Arnhemse club.

Zondag wacht in Gelredome, drie dagen na de sof tegen Zulte Waregem, echter de verrassing van dit seizoen. PEC Zwolle is onder leiding van trainer John van het Schip bezig aan een uitstekend seizoen. Maar daar waar PEC in eigen stadion onverslaanbaar is (alles werd gewonnen) en uit iets minder gepresteerd wordt, is het bij Vitesse juist andersom.

De ploeg van Fraser pakte buiten Arnhem al 13 punten en verloor nog niet. Thuis is het een heel ander verhaal met nederlagen tegen AZ en PSV en gelijke spelen tegen FC Utrecht en VVV Venlo. De enige overwinning was in het begin van dit seizoen tegen NAC (4-1).

Kruiswijk op veld

Zeker na de zeperd tegen Zulte, waardoor Vitesse alleen in theorie nog bij de eerste twee in de poule kan komen, snakt het nog niet echt verwende thuispubliek naar een driepunter. Bij Vitesse ontbreken Arnold Kruiswijk, Maikel van der Werff en ook Luc Castaignos. Kruiswijk liep vrijdag tijdens de training wat rondjes en raakte af en toe een bal. De verdediger heeft al maanden last van zijn rug. Castaignos kan niet in actie komen door een lichte hersenschudding die hij donderdag opliep tegen Zulte Waregem.

Keuzes op middenveld

Zeker is dus dat Henk Fraser zijn eerste keus als aanvalsleider weer terughaalt in het elftal. Tim Matavz is de centrumspits geflankeerd door Bryan Linssen en Milot Rashica. Op het middenveld kiest de trainer vrijwel zeker weer voor Mason Mount, die nog een lichtpunt was bij Vitesse donderdag in de Europa League. Of dat ten koste gaat van Serero, Bruns of Foor is nog onduidelijk. Over Serero was Fraser tegen Zulte Waregem niet tevreden. Bruns speelde tot nu toe alles. Foor werd al eens gepasseerd. Ook Charlie Colkett komt steeds dichter bij een basisplaats.

Büttner of Faye

Een andere kwestie is de keuze die Fraser maakt op linksback. Blijft hij vasthouden aan de ervaren Alexander Büttner, die na twee gele kaarten van het veld moest donderdag en veel kritiek krijgt de laatste tijd, of krijgt de jonge Lassana Faye een kans. Waarschijnlijk houdt Fraser vast aan Büttner, maar de trainer wilde zich daar nog niet over uitlaten.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Mount, Serero, Bruns; Rashica, Matavz en Linssen.