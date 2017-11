Deel dit artikel:











19-jarige man uit Doetinchem met mes in gezicht geraakt Foto Archief

DOETINCHEM - Een 19-jarige man uit Doetinchem is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een onbekende in het gezicht gesneden.

De man werd op de Korte Kapoeniestraat aangesproken door een onbekende man op een scooter. Een tweede man kwam erbij en volgens de politie ontstond er een woordenwisseling. De 19-jarige gaf aan geen ruzie te willen en wilde weglopen, toen één van de mannen een mes trok en uithaalde. Het slachtoffer raakte daardoor lichtgewond aan zijn gezicht. De twee mannen vluchtten op de scooter de Grutstraat in. De politie zoekt getuigen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl