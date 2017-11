Vrouw (74) met smoes overvallen, Mercedes gestolen

Rond 20.00 uur belde een jongeman aan en zei dat hij een bal in haar tuin had geschoten. Hij mocht die van de vrouw ophalen, maar direct daarna kwam een tweede man met bivakmuts binnen terwijl hij de vrouw wegduwde. Hij had iets bij zich wat leek op een vuurwapen.

Onder bedreiging van het wapen vroeg hij om geld. Toen de vrouw zei dat ze geen geld had gingen de mannen er met een paar spullen vandoor. Ze gebruikten de auto van vrouw - een zwarte Mercedes - als vluchtauto.

De politie zoekt nog getuigen. De twee mannen spraken onderling een buitenlandse taal, vermoedelijk Turks.

