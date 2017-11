Deel dit artikel:











Veteranen delen gevechtservaringen in Arnhem Foto: Veteraneninstituut

ARNHEM - Erkenning en publieke waardering; het zijn belangrijke onderwerpen voor het Veteraneninstituut. Vandaag wordt er ook over gesproken bij de Veteranenlezing, die dit jaar wordt gehouden in Bronbeek in Arnhem, waar het verzorgingstehuis voor oud-militairen is gevestigd.

Het thema voor dit jaar is gevechtservaring. Een onderwerp dat volgens de organisatie bij veel veteranen iets teweeg brengt en heeft gezorgd voor de maximale aanmelding van 300 veteranen. Gevechtservaring in Afghanistan Er zijn verschillende militairen die vertellen over hun gevechtservaringen in Afghanistan. Maar er zijn ook sprekers die vanuit een heel ander perspectief met militaire inzet in het buitenland te maken hebben gehad, zoals een geestelijk verzorger en een politicus. Meer klachten na gevechten Uit een onderzoek van het instituut blijkt dat veteranen met een gevechtservaring vaak minder waardering vanuit de samenleving en de media ervaren dan veteranen zonder gevechtservaring. Ook is het aantal klachten - fysiek en psychisch - onder veteranen die gevechtservaring hebben veel groter dan onder oud-militairen die deze ervaring niet hebben. Het Veteraneninstituut maakte de uitkomsten van het onderzoek vandaag bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl