Een derde woningbranden komt door vuile schoorsteen Foto: archief Omroep Gelderland

APELDOORN - Ongeveer een derde van de woningbranden in de regio Noord- en Oost-Gelderland ontstaat in de schoorsteen. Ook in de rest van Gelderland is een schoorsteenbrand de meest voorkomende reden van woningbranden. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland bij de verschillende brandweerregio's.

Het wordt kouder en dus stoken mensen de kachel weer flink op. En dat betekent ook dat de brandweer weer vaker moet uitrukken voor schoorsteenbranden. Want veruit het grootste deel van de woningbranden ontstaat in de schoorsteen. In Noord- en Oost-Gelderland begint ongeveer een op de drie branden op die manier, zegt brandonderzoeker Richard Scheerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In de top drie van oorzaken van woningbrand staat de keukenbrand op de tweede plaats en elektrische apparaten op de derde. 'Neem zelf je verantwoordelijkheid' De brandweer adviseert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoorsteen. Ga niet zelf kijken, maar vraag wel advies aan bijvoorbeeld de schoorsteenveger, zegt Scheerder. 'Denk niet, de schoorsteenveger komt één keer per jaar dus zal het wel goed zijn. Je moet actief adviezen vragen. Voor de één is eens per jaar vegen prima, voor anderen is het vaker nodig.' Wat je wel zelf kunt doen, is de ophoping van roet voorkomen waardoor de schoorsteen minder snel verstopt raakt. 'We adviseren om droog hout te gebruiken en stook ook vooral loofhout. Ook is uit onderzoek gebleken dat je de open haard het beste aan kan steken volgens de Zwitserse methode. Dan doe je kleine houtjes bovenop.' 'Er kan ook een vogelnestje inzitten' Verder waarschuwt de brandweer ook de mensen die nauwelijks stoken. 'Als je de kachel niet stookt, krijg je ook geen brand. Maar de mensen die heel af en toe de kachel stoken moeten ook oppassen. Als je de haard weinig gebruikt, zitten er misschien vogelnestjes in of bijvoorbeeld spinnen. Dat heeft hetzelfde effect als roetaanslag en kan ook brand veroorzaken.' Het aantal branden dat ontstaat door een vuile schoorsteen lijkt de laatste jaren stabiel, zegt de brandweer. Zie ook: Alle adviezen van de brandweer op een rijtje. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl