Leven in een museum? Nieuwe bewoners museumwoning gezocht

Het gaat om een pand aan de Hazelaarstraat. Deze museumwoning is gebouwd in 1947 in de wijk Malburgen-West en heeft een zolder met vaste trap en een achtertuin en dus veel authentieke details. Zondag is de laatste dag dat mensen zich op kunnen geven als eventuele toekomstige bewoner.

Niels en Roos wonen al ruim een jaar in een museumwoning, vlakbij station Arnhem Velperpoort. 'Voorlopig hebben we het hier nog goed naar ons zin', vertelt Niels. Tien keer per jaar moeten ze de hele woonkamer verbouwen om gasten te ontvangen. 'De meeste vragen gaan tijdens zo'n kijkdag over de authentieke bedstee.'

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder de video):



Oude woning gezocht

Ondertussen is Volkshuisvesting nog op zoek naar een nieuwe, oude woning. Projectleider Roelie van der Weide: 'Ja we zoeken nog een authentieke jaren 70-woning, met veel oranje, bruin en groen. Als we die hebben dan is het zo'n beetje klaar. Of we moeten nog een échte, originele woning in de wijk Lombok vinden, met een bedstede erin'.

De museumwoningen zijn minimaal veertig jaar oud en ouder. Ook in Nijmegen staat inmiddels een museumwoning. In Arnhem kunnen zondag 26 november de museumwoningen weer worden bekeken.

