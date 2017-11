Deel dit artikel:











Het gaat weer vriezen, dus houd de ijskrabber bij de hand Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - De afgelopen dagen was het al wat frisser, maar komende nacht wordt het pas echt koud. Dat komt door een hogedrukgebied dat over het land trekt. De temperaturen kunnen in de nacht van maandag op dinsdag dalen tot rond het vriespunt, op sommige plaatsen gaat het zelfs een paar graden vriezen.

Volgens Meteogroup zullen bruggen in de regio eerst glad worden. Bruggen kunnen namelijk niet profiteren van bodemwarmte, waardoor deze sneller afkoelen dan gewone wegen. Ook is het bij bruggen vochtiger, waardoor er eerder een laagje ijs op komt te liggen. Autoruiten krabben Ook autoruiten zullen weer ijsvrij gemaakt moeten worden. Dus houd je ijskrabber bij de hand.