Erve IJzerman kan in mei open voor publiek

WAPENVELD - Erve IJzerman in Wapenveld gaat volgend jaar mei open voor publiek. De unieke boerderij uit 1898 aan de Kanaaldijk is nog helemaal in originele staat.

Van bedstedes, houtgestookte ovens tot zelfs een originele rosmolen. Als je in de oude boerderij rondloopt, is het net alsof de familie IJzerman net is vertrokken. Terwijl het inmiddels acht jaar geleden is dat de laatste bewoonster Dinah op hoge leeftijd overleed.

Kump wel goed

De reden dat alles nog in originele staat is, is te danken aan de familie IJzerman. Hendrik-Jan en zijn zussen Eefje en Dinah woonden jarenlang aan de Kanaaldijk en deden alles zoals hun ouders deden. Ze waren niet van de vooruitgang en bleven hun hele leven vrijgezel.

'Ik vroeg Hendrik-Jan IJzerman toen hij nog leefde wat er ging gebeuren met de boerderij', vertelt voorzitter Jan Nitrauw van de stichting Erve IJzerman. 'Hij zei het kump wel goed en het lijkt nu goed te komen.'

Na de dood van Dinah werd de boerderij verkocht. Dankzij de inzet van vrijwilligers en subsidies is het gelukt om de boerderij aan te kopen, te restaureren en voor te bereiden als museum.

Romans en melkbussen

Eén van de exposities die volgend jaar in Erve IJzerman zijn te zien, gaat over Annie Oosterbroek. De bekende streekromanschrijver verkocht midden vorig eeuw miljoenen boeken. In haar jeugd woonde ze in Wapenveld. In die tijd en ook toen ze ouder werd, kwam ze regelmatig op de boerderij. Eén van haar boekenseries speelt zich daar af.

Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de boerderij een zuivelmuseum gaat worden. De collectie daarvoor is al in Heerde. 'In een complex hebben we verschillende voertuigen en voorwerpen. Alles voor het museum hebben we in beheer. Een deel gaan we tentoonstellen en dat bouwen we steeds verder uit', legt Nitrauw uit.

Het is te zien dat er nog werk genoeg te doen is. De deuren en de schuren kunnen nog wel een likje verf gebruiken. Door de restauratie van het dak is de boerderij nu beschermd voor de komende jaren. Het geld dat nu beschikbaar komt, wordt gebruikt om de boerderij toegankelijk te maken voor het publiek.