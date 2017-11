Deel dit artikel:











Duizenden handen uit de mouwen voor natuur Foto: Omroep Gelderland

ZWARTEBROEK - Laarzen mee en oude kleren aan. Duizenden mensen gingen deze zaterdag aan de slag in de natuur. Het was namelijk Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op 66 plekken in Gelderland konden mensen aan de gang.

'Dat is weer meer dan vorig jaar', aldus coördinator Esther van den Berge van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. In Nijkerk ging de werkgroep landschapsbeheer van IVN samen met vrijwilligers wilgen knotten langs Klompenpad het Appelpad. In heel Nederland werd op 580 plaatsen gewerkt. Klik hier voor een overzicht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl