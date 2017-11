Wie maakt toch al die klaprozen voor Poppy day?

ARNHEM - Poppy day, de dag waarop in het Verenigde Koninkrijk de gesneuvelde soldaten uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog worden herdacht, wordt in een toenemend aantal plaatsen in Gelderland gehouden. Dit jaar zijn er bijeenkomsten in Vaassen, Nunspeet, Ermelo en Apeldoorn en op de Militaire Erevelden in Groesbeek en Oosterbeek.

En ook daar zullen kransen met kunststof klaproosjes worden gelegd. Maar wist u dat al die kransen en klaprozen uit een en dezelfde plaats afkomstig zijn: Richmond bij Londen, want daar staat de Poppy Factory. En wist u dat die klaproosjes dóór veteranen vóór veteranen wordt gemaakt?

Opbrengst naar gehandicapte veteranen

De klaproos is sinds 1933 het symbool van de Royal British Legion, de organisatie die zich inzet voor het welzijn van veteranen. Met de verkoop van die poppies ondersteunt het Legion veteranen die gehandicapt zijn geraakt in de strijd. Voor burgers is het dé manier om de solidariteit met de gesneuvelden te tonen. De traditie is inmiddels zo ingeburgerd dat geen enkele TV persoonlijkheid er aan ontkomt dat hij in de weken voor 11 november, de dag waarop de Eerste Wereldoorlog eindigde, zo'n klaproosje te dragen.

In Flanders Fields

De traditie van de Poppy gaat terug op het gedicht 'In Flanders Fields' van de Canadese legerarts John McCrae waarin hij beschrijft hoe na de oorlog de klaprozen welig tierden op de slagvelden in Belgïe en Frankrijk. Maar het was de Amerikaanse dichteres Moina Michael die als eerste klaprozen van zijde liet maken die door de Franse Anna Guérin in Groot Britannïe werden verkocht. In 1921 bestelde het pas opgerichte Royal British Legion er 9 miljoen. De verkoop leverde het voor die tijd astronomische bedrag op van 106-duizend pond.

In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.



Door veteranen, voor veteranen

Het succes van de Poppies smaakte naar meer. Een jaar later werd door Majoor George Howson de Poppyfactory opgericht. Een bedrijf waar soldaten die door de oorlog gehandicapt waren geraakt aan de slag konden. En het eerste jaar viel niet mee, in een brief aan zijn ouders schreef de initiatiefnemer: 'Ik denk niet dat het een groot succes zal worden, maar het is de moeite waard om het te proberen. Dat zijn we verplicht aan de gehandicapten, we moeten ze een kans geven'.

Maar niets bleek minder waar. Drie jaar na de oprichting barstte het bedrijf uit zijn voegen en moesten ze naar Richmond verhuizen waar de fabriek nog steeds zit. En net als toen worden de poppies met de hand gemaakt dóór veteranen, vóór veteranen. Inmiddels worden er jaarlijks meer dan 40 miljoen poppies gemaakt en is het een traditie in alle Angelsaksische landen waar ook ter wereld.