Kitty de Wijze vermoord in Auschwitz Monument op de Kitty de Wijzeplaats - Publiek Domein

NIJMEGEN - Kitty de Wijze is het symbool voor alle Nijmeegse Joden die in de oorlog omgekomen zijn. Op 15 december is het 75 jaar geleden dat Kitty, nog maar 22 jaar oud, sterft in de gaskamers van Auschwitz. Ook haar zus Joke wordt die dag in het concentratiekamp vermoord.

Een maand eerder zijn zij met hun twee andere zussen tijdens de grote razzia op Gelderse Joden opgepakt, de ouders blijven in Nijmegen achter omdat vader ernstig ziek is. Voor Oorlogsdoden Nijmegen hebben docenten geschiedenis Alex van Megen en Martijn Vermeulen met Wouter Daemen een portret over Kitty en Joke gemaakt: Op 12 december 1942 moeten Kitty en haar zus Joke in Westerbork in de trein naar Auschwitz stappen. Ze hebben uit de trein nog verschillende ansichtkaarten gegooid, gericht aan hun ouders. Kaart van Kitty en Joke aan hun ouders - Regionaal Archief Nijmegen Ze proberen niet te laten merken hoe bang ze zijn, om het lot dat ook voor hun ouders in het verschiet ligt wat draaglijker te maken. De kaarten zijn hun laatste teken van leven, drie dagen na het schrijven van de kaarten worden ze direct na aankomst van de trein in Auschwitz vermoord. Het laatste teken van leven, vlak voor de grens gooit Kitty de Wijze deze kaart uit de trein - Regionaal Archief Nijmegen Ook hun ouders en twee zussen overleven de oorlog niet, in 1943 komen ook zij om in de gaskamers van Auschwitz.In Nijmegen is in 1995 een pleintje vlakbij de synagoge naar Kitty vernoemd. Juist de ansichtkaarten die zij en haar zus uit het raam gooien en de vertwijfelde goede moed die eruit spreekt is voor de gemeente Nijmegen een reden geweest haar als symbool voor de omgekomen Nijmeegse Joden te kiezen.