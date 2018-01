Deel dit artikel:











Leo Morren lijsttrekker GroenLinks Berkelland

HAARLO - In de ledenbijeenkomst afgelopen woensdag is Leo Morren als nieuwe lijsttrekker gekozen. Hij kreeg de steun van alle aanwezigen. Ook hebben de leden het verkiezingsprogramma 2018 2022 vastgesteld. Naast Leo als lijsttrekker is de top zes van de lijst vastgesteld door de leden.

Van de huidige fractie is Stefan Nijhuis na elf jaar niet meer als raadslid beschikbaar, door verandering van werkkring. Paul Knuvers doet na twee periodes als raadslid een stap terug. Dit geeft ruimte voor vernieuwing en verjonging van de toekomstige fractie. Wie is Leo Morren? Leo is 50 jaar. Hij woont met zijn vrouw 19 jaar in Borculo en hebben twee kinderen. Leo werkt als trainer bij het UWV in de Achterhoek. Afgelopen jaar is Leo actief geworden binnen de steunfractie. Sinds een half jaar is hij burgercommissielid bij GroenLinks. Politiek heeft al van jongs af aan een rol gespeeld bij Leo. Dat begon met een inspirerende ontmoeting als jongen met de politicus Joop den Uyl, en zette zich voort in de politiek van de partij en de beweging GroenLinks. De vrije tijd van Leo gaat vooral naar gezin, familie, vrienden, hardlopen, kranten lezen, het bezoeken van festivals en het ontdekken van de allerbeste biertjes. Wat wil Leo Morren voor GroenLinks gaan waarmaken? Met GroenLinks wil Leo verandering brengen in Berkelland. “Ik heb drie hoofddoelen: ik wil een sociale, een groene en een open gemeente. Concreet betekent dit dat méér mensen dan nu mee doen in onze Berkellandse samenleving. Iedereen verdient een fatsoenlijk bestaan. Werk, goede zorg, onderwijs en opleiding spelen daarbij een rol. Ook wil ik werken aan een groene gemeente: méér natuur en biodiversiteit. Een open gemeente betekent vooral vanuit vertrouwen in de inwoners samen aan de slag”. GroenLinks-campagne De ledenvergadering heeft het programma 2018 – 2022 op hoofdlijnen vastgesteld. De verdere voorbereiding is in handen van een campagnegroep. Leo gaat samen met hen aan de slag om de campagne verder vorm en inhoud te geven. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl