Gelredag 16 december - Museum de Casteelse Poort Wageningen

ARNHEM - De Ridders van Gelre nodigen u op zaterdag 16 december uit om naar Museum de Casteelse Poort in Wageningen te komen. Deze Gelredag staat volledig in het teken van hertog Karel van Gelre. Ontdek de resten van hertog Karels Kasteel en luister naar lezingen over zijn leven. Tussen 10 en 12, toegang is, als altijd, gratis.

Op de plek waar het museum staat heeft de toegangspoort van het kasteel van Wageningen gestaan. Hertog Karel van Gelre heeft in 1500 de grond gekocht en daar een kasteel en garnizoensgebouwen op gezet. Het kasteel is ten tijde van onze hertog heel belangrijk in de verdediging van het hertogdom. Tijdens het rampjaar, 1672, is het kasteel deels verwoest. Maar in de kelder van het museum zijn nog resten van een van de torens te zien. Jan de Vries vertelt in het museum over het leven van hertog Karel van Gelre en enthousiaste gidsen nemen u mee Wageningen in om sporen van het kasteel en de vestingwerken te bekijken. Mis deze kans om in de voetsporen van hertog Karel van Gelre te treden niet! Bezoekadres: Bowlespark 1A, Wageningen