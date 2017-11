Gelredag 9 december - Popup Gelders Museum Fort Lent

ARNHEM - De Ridders van Gelre bieden u op zaterdag 9 december een unieke kans: alleen op die dag bestaat er een heus Gelders museum in Fort Lent. En u kunt daar bij zijn. Kom tussen 10 en 12 uur naar Lent en beleef de geschiedenis van Gelderland als nooit te voren! Toegang tot dit eenmalige museum is gratis.

Wie de Ridders een beetje kent zal niet verbaasd zijn dat een Gelders Museum een grote wens van de mannen is. Erfgoed Gelderland zorgt er op 9 december voor dat die in vervulling gaat: zij bestaan in 2017 zestig jaar en dit jubileum vieren ze door het beste en mooiste dat Gelderland te bieden heeft samen te brengen in een museum-voor-één-dag. In de middag is het alleen te bezoeken voor genodigden, maar de Ridders hebben geregeld dat u er tussen 10 en 12 ook een kijkje mag nemen.

Gelders Museum: Karel de Grote tot Barnevelder kuikentje

U wordt tijdens deze Gelredag getrakteerd op klassieke museumiconen als een Karel de Grote penning en de beroemde Romeinse helm. Maar het is geen traditioneel museum, want er zijn ook kuikentjes uit Barneveld, een smartlappenzanger en het verhaal van Flipje uit Tiel wordt verteld. Een ooggetuige van de Slag om Arnhem laat u de spannende en enerverende gebeurtenissen van de septemberdagen 1944 meebeleven en er zijn allerlei filmpjes te bekijken.

Mis deze unieke kans niet, vier het jubileum van Erfgoed Gelderland mee en kom tussen 10 en 12 uur naar het Gelderse Museum in Fort Lent!

Bezoekadres: Bemmelsedijk 4, Lent