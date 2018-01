Henk Bulten lijsttrekker ChristenUnie - SGP Doetinchem

DOETINCHEM - De besturen van ChristenUnie Doetinchem-Bronckhorst en SGP Achterhoek dragen opnieuw Henk Bulten voor als lijsttrekker voor de verkiezingen van 21 maart 2018 in Doetinchem.

Bulten is op dit moment wethouder in Doetinchem met in zijn portefeuille: financiën, grondzaken, recreatie en toerisme. Zowel in de raad als in het college heeft Henk ruime politieke ervaring. Hij wil 'vanuit een bijbelse opdracht invulling geven aan rentmeesterschap in al zijn facetten.'

In de afgelopen jaren heeft Bulten zowel binnen de gemeente Doetinchem, regio Achterhoek, provincie maar ook landelijk een goed en groot netwerk opgebouwd, zegt de partij. De SGP denkt met hem een goede en aansprekende kandidaat te hebben.