Dick Ebbers lijsttrekker ChristenUnie - SGP Bronckhorst

DOETINCHEM - De besturen van ChristenUnie Doetinchem-Bronckhorst en SGP Achterhoek dragen Dick Ebbers voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Bronckhorst.

Ebbers is in het politieke landschap geen onbekende: van 1999 t/m2004 was hij raadslid voor ChristenUnie-SGP in Zelhem. Daarnaast was Ebbers van 2009 t/m 2015 lid van Provinciale Staten Gelderland. Op dit moment is hij fractievolger in de Provinciale Staten, in het dagelijks leven werkt hij als researcher bij AkzoNobel in Deventer.

Door zijn politieke ervaring heeft Dick Ebbers in de achterliggende jaren een goed netwerk opgebouwd binnen de gemeente Bronckhorst en de Provincie, denkt de partij.

Na de herindeling van 2005 heeft de CU-SGP geen zetel binnen de gemeente Bronckhorst meer gehad, maar met Ebbers aan boord hoopt de partij daar weer kans op te maken.