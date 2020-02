Bureau GLD 10 mei 2017

In deze uitzending een mishandeling en beroving in Apeldoorn, verschillende slachtoffers van zakkenrollers, mannen die lippenstiften stelen in Wezep, een slinkse wisseltruc in Velp en een gewapende overval in Apeldoorn.

Beroving en mishandeling Apeldoorn

Een man van 47 had een afspraak in Apeldoorn, maar eenmaal op de plek wordt hij beroofd en mishandeld door twee onbekende mannen. dat gebeurt bij de Akkerwinde 26. op zondag 7 mei. Rond 21.30 uur wordt de man op de parkeerplaats beroofd en mishandeld.

Vluchtroute

Het slachtoffer ziet zijn berovers tussen de paaltjes door wegvluchten in de richting van de Ereprijs. Het slachtoffer heeft naderhand nog gesproken met twee jongens. Die stonden achter het schoolgebouw te roken. Zij hebben de beroving niet gezien, maar de daders waarschijnlijk wel want die 7e mei vluchtten de mannen voorbij het schoolgebouw. Na de beroving kwam het slachtoffer er in het ziekenhuis achter dat hij een hersenschudding had en verschillende kneuzingen.

Signalementen

beide mannen zijn rond de 28 en mogelijk van Noord-Afrikaanse afkomst

een man is ongeveer 1.80 meter lang

hij heeft een fors postuur

een opvallend groot rond hoofd

zwart kort haar

De andere man

is ongeveer 1.85 m lang

slank

droeg donkere sportschoenen.

Geraffineerde wisseltruc Velp

Deze man en deze vrouw worden gezocht. Op vrijdag 3 maart zaaien ze verwarring bij de Trekpleister in Velp. Ze willen geld wisselen. Uiteindelijk vertrekken ze met geld uit de kassa en is er geen enkel briefjes gewisseld. Bekijk de beelden en zie hoe slinks ze te werk gaan!

Signalement man

licht getint

40/50 jaar

stevig postuur

kort donker haar

breed gezicht met onderkin

licht grijze Engelse pet

openstaande zwarte, half lange jas

zwart, grijs geblokte sjaal

zwart/wit gestreepte stropdas

grijs pak

zwarte schoenen

Signalement vrouw

blank

40/50 jaar

normaal postuur

zwart, lang krullend haar tot haar onderrug

beige lange jas met vier grote knopen aan rechterzijde

zwarte broek

zwarte laarsjes

Diefstal lippenstift in Wezep door twee mannen

Deze mannen gaan er vandoor met bijna 600 euro aan make-up. Op 24 februari komen ze binnen bij het Kruidvat aan de Meidoornpassage in Wezep. Ze roven het schap van lipfinity van het merk Max Factor leeg. Met 585 euro aan make-up verlaten ze de winkel weer, in het schap blijft vrijwel niets over van het merk Max Factor.

Gewapende overval Apeldoorn

Op zondag 19 maart wordt snackbar Charly aan de Eglantier overvallen. Laat op de avond is er nog een medewerker in de zaak. Tegen sluitingstijd, als er geen klanten meer binnen in de zaak zijn, rent een overvaller de zaak binnen. Hij heeft zich vermomd. In zijn hand heeft hij een vuurwapen. Onder bedreiging van dat wapen moet de medewerker geld afstaan.

Signalement

De verdachte is

tussen de 25 en 30 jaar

ongeveer 1.87 lang

blank

hij droeg een masker

lichtkleurig vest

vermoedelijk handschoenen aan

spijkerbroek

wit kleurige sjaal om de hals

De man eiste geld eb net enkele honderden euro's liep hij rustig de zaak uit en fietste richting de ‘Ami-kappers’ en reed vervolgens linksaf een steeg in.

Zakkenrollers actief in Primark Nijmegen

Deze vrouwen en man zijn actief als zakkenrollers bij Primark in Nijmegen. We zien de vrouwen meerdere keren terugkomen. Bekijk de beelden en zie hoe geraffineerd ze te werk gaan. Wie herkent ze?

Word geen slachtoffer van zakkenrollers

Draag je tas voor je en niet achteloos naast of achter je

Zorg dat de klep/sluiting naar het lichaam is toegekeerd

Wees er van bewust dat er mensen zijn die het op jouw geld en tas hebben voorzien

Stop geld en waardevolle voorwerpen altijd zorgvuldig weg

Leg een portemonnee niet voor het grijpen in een tas

Als iemand op je kleding knoeit, maak dit dan zelf schoon en wijs hulp van een vreemde af

Let altijd goed op je spullen als iemand je de weg of iets anders vraagt

Slinkse wijze van diefstal in Apeldoorn

Bij de parkeergarage van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn wordt op 9 maart een man aangesproken door twee vrouwen. Ze vragen of hij twee euro kan wisselen voor de automaat. Een kwartier later wordt bij de ABN Amro aan de Hofstraat met zijn pas gepind. Wie herkent de vrouw die 1000 euro opneemt met de pinpas van het slachtoffer?