30 maart: de Achterhoek in, na de 'tankslag' bij Winterswijk Woold

Op 30 maart trekken de Britten vanuit de richting Bocholt bij Winterswijk over de grens. De opmars de Achterhoek in kent eenzelfde start als het grondoffensief tijdens operatie Market Garden op 17 september 1944. De twee Britse divisies met tanks en pantserwagens krijgen 's ochtends direct na het passeren van de grens op de Meerdinkweg in de Winterswijkse buurtschap 't Woold te maken met fanatieke Duitse tegenstand. De Duitsers waren de 29e maart naar 't Woold gegaan en hadden zich daar ingegraven met een grote hoeveelheid tankafweergeschut en de gevreesde Panzerfäuste.

't Woold na de gevechten: een uitgeschakelde Kangaroo en een Stuart tank - publiek domein

In wat 'de Wooldse tankslag' is gaan heten, schakelden de Duitsers, vaak nog piepjonge soldaten, vanuit hun verdekte posities tien Britse tanks en zogeheten Kangaroos uit: tanks zonder koepel die met extra zitplaatsen waren uitgerust en dienden als gepantserde troop carriers. Zelf zetten de Duitsers geen tanks in. Bij de hinderlaag sneuvelen 16 Duitsers en negen Britten. De strijd eindigt in de loop van de middag.

Zaterdagmorgen 31 maart trekken de Britten het op dat moment grotendeels verlaten Winterswijk binnen. De bewoners keren snel terug als duidelijk wordt dat de bevrijding daar is.

Wie volgt?

Ook op andere plaatsen gaat het snel. De Britten en de Canadezen rukken op waar en zo snel als ze kunnen: geïsoleerde Duitsers die zomaar voorbij worden gereden, worden door de achteropkomende troepen ingerekend. Op 30 maart al worden Gendringen, Varsseveld en Aalten bevrijd, Op 31 maart naast Winterswijk ook Dinxperlo en Groenlo. Op 1 april is het de beurt aan 's-Heerenberg, Terborg, Borculo en Eibergen en op 2 april zijn het Doetinchem, Hummelo, Hengelo, Lochem, Vorden en Ruurlo vrij. Om Doetinchem, dat overigens grotendeels in puin lag, is twee dagen hard gevochten.De Canadezen jagen de Duitsers met vlammenwerpers uit hun stellingen.

Schuilen in het heetst van de strijd - foto publiek domein

En dat was überhaupt de tactiek van de geallieerden: voordat de troepen worden ingezet, gaat eerst de artillerie aan het werk om de (verwachte) Duitse defensie murw te maken.Dat gebeurde eveneens vanuit de lucht. Allemaal bedoeld om de eigen verliezen zo veel mogelijk te beperken. De bevolking schuilt onder de grond en in kelders en hoopt er het beste van.

Na de Achterhoek gaat het verder in noordelijke richting; het IJsselmeer en het Twentekanaal.