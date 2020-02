RIVM onderzoekt Schmallenbergvirus

Dit gebeurt op advies van deskundigen.

Volgens deskundigen is de kans klein dat het virus overdraagbaar is. Maar omdat het Schmallenbergvirus nieuw is, willen ze zekerheid. Het onderzoek wordt gedaan onder dierenartsen en veehouders omdat zij het meest met de dieren in aanraking komen. In april worden de eerste resultaten verwacht.

In Nederland dook de ziekte in december op bij schapenlammeren die misvormd, vaak dood, werden geboren. Het virus is op 144 bedrijven vastgesteld, waarvan 25 in Gelderland.

Schmallenberg

Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november bij runderen werd aangetroffen. Volwassen runderen die besmet raken, hebben korte tijd last van diarree, koorts en verminderde melkproductie, maar knappen na een tijdje weer op. Behalve in Duitsland en Nederland is de ziekte ook in België, Luxemburg, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië geconstateerd.

Knutten

Het virus wordt vermoedelijk overgebracht door kleine vliegjes, knutten. Er is nog geen vaccin.

