19 maart 1945: Bommen op Doetinchem

DOETINCHEM - Doetinchem kijkt in maart 1945 reikhalzend uit naar de bevrijding. In plaats daarvan krijgt de stad de grootste klap uit haar historie te verwerken. De stad wordt op 19 maart opgeschrikt door een geallieerd bombardement. Op 21 en 23 maart volgen nieuwe aanvallen.

Over het waarom van de bombardementen bestaan meerdere theorieën. Doelbewust? Een vergissing? Het Britse bombardement van de 19e zou gericht zijn op een reparatiewerkplaats van de Wehrmacht en een Duits verbindingscentrum, aangewezen door het verzet. Het bombardement van de 21e, eveneens door de Britten, zou een vergissing zijn. Aangenomen wordt dat de bommen voor de Duitse plaatsen Isselburg en Anholt waren bestemd.

Waarom deze aanvallen..

De 23e nemen de Amerikanen het stokje over. Met de aanvallen zouden de geallieerden de Duitsers willen verhinderen om versterkingen tegen de geallieerde opmars aan te leggen, door de boel plat te gooien. Zonder effect overigens, want de Duitsers barricaderen zich in de puinhopen. De stad wordt uiteindelijk op 2 april veroverd door de Canadezen, na felle gevechten.

Bij de bombardementen vielen 143 slachtoffers.

De bombardementen op Doetinchem worden jaarlijks herdacht met het luiden van de zogeheten Van Wouklok op 19 maart om 08.40 uur; op 21 maart om 16.55 en op 23 maart om 17.30 uur; de tijden waarop de stad indertijd werd gebombardeerd. De Van Wouklok, die nu aan de gevel van het stadhuis hangt, hing daarvoor in de toren van de Catharinakerk. Daar werd de klok - net als veel andere kerkklokken - door de Duitsers weggehaald om te worden omgesmolten. Maar de klok kwam niet in de ovens terecht, werd teruggevonden en gerestaureerd. Op zijn huidige plek geldt de Van Wou als vredesklok.