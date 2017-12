Deel dit artikel:











Razzia Apeldoorn: dwangarbeiders voor Kamp Rees Graven bij Kamp Rees - dwangarbeidersapeldoorn.nl

REES - Kamp Rees, een naam die in Apeldoorn nog steeds bij velen zorgt voor kippenvel, traumatische herinneringen en verdriet. Het Duitse werkkamp, even over de grens onder Emmerik, is aan het eind van de oorlog de eindbestemming van talloze Apeldoornse mannen die op 2 december 1944 zijn opgepakt bij een grote razzia.

Enkele maanden eerder, begin oktober, is Apeldoorn ook al het toneel van een razzia, waarbij de Duitsers dwangarbeiders zoeken om te werken aan de IJssellinie. Van de 4000 mannen die worden afgevoerd, zijn er na enkele weken 3500 weer terug. Jan de Louter is een van de mannen die op 2 december 1944 wordt opgepakt, bekijk zijn verhaal: Op 2 december houden de Duitsers weer een razzia. Einddoel is het beruchte werkkamp Rees. Het Duitse Arbeitslager Rees is een beruchte plek waar aan het eind van de oorlog vele duizenden Nederlandse mannen onder erbarmelijke omstandigheden dwangarbeid moeten verrichten. De dwangarbeiders uit onder meer Arnhem en Apeldoorn zijn ingezet bij het graven van tankgrachten en andere zware klussen. Erbarmelijke omstandigheden De mannen worden per trein op transport gezet naar Rees. Een trein is op 3 december in de buurt van Bocholt beschoten door een geallieerd jachtvliegtuig, waarbij zeker 19 doden vallen. De omstandigheden in het kamp zijn zeer slecht. Enkele honderden dwangarbeiders kwamen om door mishandeling, verwaarlozing en ziekte. Het kamp is op 25 maart 1945, kort na de start van Operatie Veritable, bevrijd door Schotse eenheden. In onder meer Apeldoorn en Rees zelf herinneren monumenten aan het leed van de dwangarbeiders. Meer over Kamp Rees: http://dwangarbeidersapeldoorn.nl/gebeurtenissen/kamp-rees/ Razzia en executie Bij de razzia van 2 december zijn zo'n 11.000 mannen opgepakt, van wie er uiteindelijk 4500 op transport gezet worden. Tegelijk met de razzia zijn ter intimidatie 13 gevangenen doodgeschoten onder wie verzetsmensen en een neergehaalde Amerikaanse piloot. Een monument op het terrein van de Koning Willem III-kazerne herinnert aan de moordpartij.