13 maart: Wilhelmina terug op Nederlandse bodem

EEDE - Ze hadden er speciaal een streep voor getrokken, op de grond, met meel. Het ontvangstcomité en de inwoners van Eede, een klein dorpje op de grens van België en Zeeuw-Vlaanderen. De reden: over die 'grensstreep' zette koningin Wilhelmina na lange tijd weer een voet op vaderlandse bodem.

Van 13 tot 23 maart 1945 brengt koningin Wilhelmina een bezoek aan het bevrijde zuiden van Nederland. Eede tegenwoordig onderdeel van de gemeente Sluis, is de eerste plek die ze aandoet en waar ze de belangrijke stap over de grens zet. Het bezoek is tot het laatste moment geheim gehouden, behalve voor een selecte kring. En dus zien de Eedenaren die ochtend vanuit de richting België een konvooi met een gepantserde auto naderen, die wordt opgewacht door de toenmalige Commissaris van de Koningin Quarles van Ufford en de griffier van Provinciale Staten. Bij het zien van de vorstin zetten de Eedenaren het op een juichen. Het bezoek wordt uitgebreid gefotografeerd en gefilmd,

Een opsteker voor de inwoners van Eede dat voor het grootste deel in puin ligt, het werk van de Duitsers en later van de Canadese bevrijders. Waar gehakt wordt...

Door Brabant en Limburg

Wilhelmina bezoekt in de dagen die volgen West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen, En overig bevrijd gebied in Zeeland, Brabant (onder meer Breda) en Limburg.

Daarna vertrekt ze weer naar Londen, maar op 2 mei is ze weer terug in het dan bevrijde Nederland. Wilhelmina noemde haar eerste stap over de streep van meel in Eede 'een van de grootste gebeurtenissen' uit haar leven. .

Een beeld op het Koningin Wilhelminaplein in Eede herinnert aan het bezoek van 13 maart. Daar staat ook een plaquette met de namen van de Canadese regimenten die er vochten en de namen van veertig oorlogsslachtoffers uit de toenmalige gemeente Aardenburg.