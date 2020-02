Schmallenbergvirus bij runderen Ammerzoden

Op een rundveebedrijf in Ammerzoden is het Schmallenbergvirus aangetroffen.

Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Na een bedrijf in Aalten is dit het tweede bedrijf met runderen in Gelderland waar het virus is ontdekt.

Het Schmallenbergvirus is in Nederland aangetroffen op 123 bedrijven, waarvan 97 schapenbedrijven. In Gelderland zijn 17 schapenbedrijven getroffen. Op 109 bedrijven in het land, waaronder 75 rundveebedrijven, wordt nog onderzocht of het virus daar is.

Schmallenberg

In het Duitse plaatsje Schmallenberg dook de ziekte in november vorig jaar voor het eerst op bij runderen. In Nederland werd de ziekte 1 december ontdekt bij schapenlammeren die misvormd werden geboren. Ze hebben afwijkingen zoals een scheve nek, een waterhoofd en stijve gewrichten.

Volwassen runderen die besmet raken, hebben korte tijd last van diarree, koorts en verminderde melkproductie, maar knappen na een tijdje weer op.

Behalve in Duitsland en Nederland is de ziekte ook in België, Groot-Brittannië en Frankrijk geconstateerd.

Het virus wordt vermoedelijk overgebracht door kleine vliegjes, knutten. Volgens deskundigen is de kans klein dat het virus op mensen wordt overgedragen. Er is nog geen vaccin.

Overzichtskaartje