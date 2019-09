'Er is voldoende markt voor een luxeproduct als ballonvaart'

Er hebben zich al een paar geïntersseerde branchegenoten gemeld'. Dat zegt curator Alwin Dooijewaard uit Zutphen die voor het failliet verklaarde ballonbedrijf in Harfsen een oplossing moet vinden.

Zolang zich overnamekandidaten uit de branche melden, zou je mogen concluderen dat het met de markt voor een luxeproduct als ballonvaarten nog wel meevalt. Vrij vertaald beantwoordt Dooijewaard zo de vraag of het faillissement van het naar eigen zeggen grootste ballonbedrijf in Europa het gevolg is van malaise in de markt of van factoren die meer te maken hebben met de bedrijfsvoering. 'Natuurlijk is de markt krapper en is ballonvaren een luxe', aldus Dooijewaard, 'maar kijkend naar A3 is dat bedrijf in economisch goede tijden fors gegroeid en financieringsverplichtingen aangegaan die nu een te grote last zijn geworden. En dan meldt de bank zich.'



Van boerderij in Harfsen tot marktleider



A3 is sinds 2005 in handen van Haven Management BV en in dat jaar gefuseerd met dochterbedrijf Ballonsport Haven BV, een ballonvaartbedrijf dat opereerde vanuit het Friese Idskenhuizen. Het bedrijf groeide uit tot naar eigen zeggen marktleider in Nederland met een vloot van 9 luchtballonnen en 15 manden voor het vervoer van groepen tot 24 passagiers. Dat gebeurt met de grootste ballon van de vloot. 'Deze gigantische luchtballon torent met zijn 50 meter moeiteloos boven menig flatgebouw uit', aldus het bedrijf op de eigen website. 'Zo'n groot bedrijf met zoveel ballonnen heeft natuurlijk enorme financieringslasten', aldus de curator. Heeft het bedrijf te veel hooi op de vork genomen? 'Daar lijkt het wel op.'

'A3 was mijn ding niet meer'



Dat zegt ook Adrie Spierenburg die in 1995 begon met het verzorgen van ballonvluchten vanaf zijn monumentale boerderij in Harfsen en nog steeds naamgever is (Adrie = A3). De zaken liepen voorspoedig en A3 Ballon groeide uit tot een succesvol bedrijf. Spierenburg verkocht zijn bedrijf in 2005 om het rustiger aan te doen. Wel zou hij een adviesrol blijven spelen, zo zegt hij, maar al een jaar later, in 2006, brak hij met de nieuwe eigenaren. De bedrijfsvoering stuitte hem tegen de borst. De nieuwe eigenaren ontsloegen de vaste piloten en namen freelancers in dienst. Ook zou het bedrijf te veel stunten met goedkope vluchten onder de kostprijs. 'Dat houd je één à twee jaar vol', aldus Spierenburg, 'het was mijn ding niet meer'. Met A3 Ballon wil hij naar eigen zeggen niks meer te maken hebben, al noemt hij het faillissement voor de huidige eigenaren privé gezien een drama.



In de jaren na de overname groeide A3 verder met een groot ballonvaartcentrum en een breed aanbod met 26 vaste opstaplocaties in heel Nederland. Ook een opstaplocatie naar keuze is - of moeten we zeggen was - mogelijk.



Seizoensproduct



Oprichter Spierenburg mag dan kritiek hebben op de bedrijfsvoering, toch is de keuze voor freelancers niet zo'n vreemde zegt Mees van Dijk, Gelders contactpersoon van de vereniging van Professionele Ballonvaarders Nederland en zelf eigenaar van een ballonvaartbedrijf in Kootwijkerbroek. 'Ballonvaren is een seizoensproduct en ook nog eens afhankelijk van de vraag. Dan is de keuze voor freelancers een logische.' Dat de klad zit in de ballonvaart bestrijdt hij. 'Natuurlijk is het nu door de economie een rustiger tijd met minder vaarten en minder passagiers, maar ik hoor geen noodkreten om me heen.' De meeste exploitanten hebben nog een bedrijf naast de ballonvaart. Van Dijk runt een dakdekkersbedrijf. 'Daar red ik het wel mee.'



Bovendien, zo zegt hij met Cruijffiaans gevoel voor understatement; dat het nu rustiger tijden zijn heeft ook voordelen. 'Ik kon nu rustig een tijd lekker gaan ballonvaren in Thailand.' Elk nadeel heb zijn voordeel.

Binnen 14 dagen duidelijkheid

Curator Dooijeweerd zegt binnen 14 dagen duidelijkheid te willen hebben over de toekomst en de mogelijkheden van het ballonvaartbedrijf in Harfsen. 'Op het moment van het faillissement waren er redelijk wat klanten en liep het bedrijf zeker niet slecht', aldus Dooijweerd. Er lopen gesprekken. 'In de loop van volgende week verwacht ik meer duidelijkheid te hebben.'