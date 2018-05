Gratis zomercoupe? Doneer je haar voor het goede doel!

Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed. De pruiken worden gemaakt van echt haar. Dit haar wordt door

volwassenen en kinderen aan de Stichting geschonken.

Het stokje overnemen

Dirk Groeneveld is in Apeldoorn echt een begrip als het over Stichting Haarwensen gaat. Hij heeft zes jaar geleden het stokje van zijn overleden broer overgenomen die destijds de eerste knipdag organiseerde voor Stichting Haarwensen. Zijn broer was zelf terminaal en wilde iets doen voor al die kinderen die hij in het ziekenhuis zag.

Twee weken na de eerste knipdag is hij overleden. 'Ik heb zelf ook veel kinderen gezien in het ziekenhuis zonder haren. Zij hebben het hard nodig. Ik ben vaak met mijn broer naar het ziekenhuis meegegaan toen hij ziek was. Daarvoor ben ik ook vaak in het ziekenhuis geweest omdat mijn eerste vrouw op 23-jarige leeftijd is overleden. Mijn broer heeft de eerste knipactie groots opgezet,' vertelt Groeneveld. Inmiddels zijn ze toe aan de zestiende dag.

Dirk Groeneveld

Gratis knipbeurt voor Stichting Haarwensen

Heb je onbehandeld oftewel niet geverfd haar van minimaal 30 centimeter? En zet je graag de schaar er in voor het goede doel? Ga dan op 1 juli naar het Oranjepark in Apeldoorn en laat je gratis knippen. Je haar wordt niet zomaar afgeknipt maar je krijgt er echt een mooi kapsel voor terug. en foto's van voor en na. Er zijn in totaal veertig plaatsen beschikbaar.

Mooie opbrengst voor Stichting Haarwensen

