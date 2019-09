Hartaanval? Noord- en Oost-Gelderland koploper met AED's

Je moet er niet aan denken natuurlijk, maar áls het gebeurt, kun je in Gelderland het best een hartaanval krijgen in dorpen op de Veluwe en in de Achterhoek, aldus Aart Bosmans van de stichting HartVeilig Wonen.Daar hangen relatief veel AED's; Automatische Externe Defibrillatoren.

Ook hebben veel inwoners zich als hulpverlener aangemeld. In de rest van Gelderland ligt het aantal AED's en hulpverleners flink lager. Snelle hulp bij een hartaanval vergroot de overlevingskans.

Subsidies en scholing

Volgens Bosmans van de stichting HartVeilig Wonen komt dat doordat gemeenten op de Veluwe en in de Achterhoek actief hun medewerking verlenen. 'Dat kan zijn via subsidies voor de apparaten, maar dat kan ook door het aanbieden van scholing. Je kunt dus misschien maar beter een hartaanval krijgen op de Veluwe of in de Achterhoek.'

Alleen Zutphen doet niet mee



In Noord- en Oost Gelderland doet alleen Zutphen niet mee. In die gemeente hangen slechts 3 van de 40 apparaten die zijn aangesloten op het alarmeringssysteem. De gemeente laat weten dat dit niet onder haar wettelijke taken valt. 'In deze tijden van bezuinigingen moeten we keuzes maken.'

Overlevingskans stijgt



Snelle hulp bij een hartaanval vergroot de overlevingskans. 'In het verleden was de overlevingskans 5 tot 10%, op de Veluwe en in de Achterhoek is dat nu 25%,' zegt Bosmans.



Iemand die er over mee kan praten is Gerhard Vreeling uit Twello. Hij kreeg vorig jaar een hartstilstand en werd door een vrijwilliger gereanimeerd. Omdat hij zo snel werd geholpen heeft hij er niets aan over gehouden.