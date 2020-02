Richard Roelofsen heeft niet getwijfeld

Hij volgt de vertrokken Andries Ulderink op. Roelofsen wordt bijgestaan door Jan Vreman.

"Ik was liever niet op deze manier begonnen, maar ik heb ook niet getwijfeld. Ik heb enkele goede gesprekken gehad en de club staat erachter. Dat was ook mijn voorwaarde. Ik was wel verrast door deze beslissing. We hadden zaterdag na de wedstrijd nog gesproken en had ik niets gemerkt aan Andries. Maar de volgende dag kwam het bericht voor mij als een schok", aldus Roelofsen die tot 2016 bij De Graafschap onder contract staat.

"We zullen met een goed strijdplan moeten komen voor meteen al komende zaterdag (uitduel met Roda JC, red.). De doelstelling is nacompetitie. En met wat voor soort voetbal is dan niet belangrijk. Het is nu echt D'ran met dertien finales waarbij alle neuzen dezelfde kant op moeten", aldus Roelofsen.

Zie ook: