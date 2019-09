Automobilist doet tukje bij verkeerslicht Ede

Een automobilist is woensdagavond op de Keesomstraat in Ede in slaap gevallen achter het stuur, terwijl hij voor een verkeerslicht stond.Bizar! Man vlak voor kruispunt in slaap gevallen in auto.

Heeft r cker 5 min gestaan. Toen we hard op raam klopten werd hij pas wakker! #Ede

— Rogier Pelgrim (@RogierPelgrimNL) January 22, 2014

De Edese singer-songwriter Rogier Pelgrim ontdekte het. 'We hadden net gerepeteerd in Utrecht. We reden terug en kwamen langs een kruispunt en daar stond een vrachtwagen stil. Die was heel hard aan het toeteren en toen we iets doorreden stond daar een personenauto voor. We keken toe en er lag een man met de kin op zijn borst.' Pelgrim reed terug. 'De vrachtwagenchauffeur had de politie al gebeld. We klopten hard op het raam en toen schrok de man wakker', aldus Pelgrim.

De politie was even later ter plaatse. De man heeft geblazen, maar had niet gedronken. Hij bleek in de buurt te wonen, de agenten zijn met hem meegereden tot zijn huis.