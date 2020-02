Herwijnen had laagste temperatuur

In Herwijnen in de Betuwe is vrijdagnacht de laagste temperatuur in Gelderland gemeten.

Bij dat officiële meetstation was het -21,4 graden Celsius, meldt Meteo Consult.

Ook bij het meetstation Deelen was het met -20 erg koud. In Vierhouten, ook op de Veluwe, was het volgens een weeramateur -20,6. In de Achterhoek werd het niet extreem koud: bij het meetstation Hupsel was het -14 graden.

De laagste temperatuur werd gemeten in Flevoland: in Lelystad was het -22,9. Het Nederlandse kouderecord staat nog steeds op -27,4 graden, gemeten op 27 januari 1942 in Winterswijk.

Volgens Meteo Consult blijft het zeker tot en met donderdag "winters koud".

De weersverwachting