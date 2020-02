Schmallenbergvirus op 15 bedrijven

Het Schmallenbergvirus is in Gelderland inmiddels op 15 bedrijven geconstateerd.

Voor het eerst zit er ook een geitenbedrijf bij, verder zijn het allemaal schapenbedrijven. In het Overijsselse Dalfsen was ook al een geitenbedrijf getroffen. In heel Nederland is het virus op 66 bedrijven gevonden.

De Voedsel- en Warenautoriteit doet nog op 59 bedrijven in Nederland onderzoek. Daaronder zijn 27 bedrijven met runderen. Tot nu toe zijn er nog geen besmette runderen aangetroffen.

In Nederland dook de ziekte 1 december op bij schapenlammeren die misvormd werden geboren. Ze hebben afwijkingen zoals een scheve nek, een waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde dieren worden dood geboren.

Het virus is vernoemd naar de Duitse plaats Schmallenberg, waar het virus in november bij runderen werd aangetroffen. Behalve in Nederland is de ziekte ook in België geconstateerd. Er is nog geen vaccin.

Het virus wordt vermoedelijk overgebracht door kleine vliegjes, knutten. Volgens deskundigen is de kans klein dat het virus op mensen wordt overgedragen.

