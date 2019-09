Geldermalsen dubt over 'foute schilder'

Toen onlangs Reinjan Mulder op bezoek was in het gemeentehuis, wees hij op het verleden van Van Anrooy, die in de Tweede Wereldoorlog leider van een afdeling van een cultuurkamer is geweest. Het verleden van de schilder, die in Geldermalsen is geboren en getogen, was bekend maar in de vergetelheid geraakt.

Burgemeester De Vries heeft informatie opgevraagd bij het NIOD. Dinsdagavond overlegt ze met fractievoorzitters in de gemeenteraad over wat te doen met de kunst.